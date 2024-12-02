Крымские ученые создали цифровую платформу для аграриев: что это даст?

Специалисты Центра искусственного интеллекта и анализа больших данных Крымского федерального университета разработали приложение «Агротех» – цифровую платформу, которую сегодня внедряют в свои производства крымские аграрии.
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