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Москва окажется под влиянием холодного атмосферного фронта

Москва окажется под влиянием холодного атмосферного фронта

В первой половине дня будет жарко, а к вечеру погода резко изменится.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей московского региона о дожде с грозой во вторник, 10 августа.

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Елена Мамонова
У нас тоже дождик пошёл,но очень душно как в бане

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