Москва окажется под влиянием холодного атмосферного фронта

В первой половине дня будет жарко, а к вечеру погода резко изменится.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей московского региона о дожде с грозой во вторник, 10 августа.