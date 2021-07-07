Johnson & Johnson готова поставлять свою вакцину от ковида в Россию

В ответ на запрос ТАСС, обращалась ли компания к РФ для регистрации своей вакцины, в Janssen ответили, что «привержены обеспечению глобального доступа к вакцине-кандидату в рамках экстренных мер по борьбе с пандемией и не с целью получения прибыли».