Toyota остановит шесть производственных линий из-за фальсификации данных о двигателях

Концерн Toyota Motor приостановит работу шести производственных линий на четырех заводах в Японии после появления подозрений в фальсификации данных о мощности дизельных двигателей со стороны ее подрядчика Toyota Industries Corporation.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии