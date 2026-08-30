Средства ПВО уничтожили за ночь 494 беспилотника ВСУ над 15 регионами

Беспилотные летательные аппараты сбивали над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, акваториями Азовского и Чёрного морей.
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