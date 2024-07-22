Сын Сороса Александр поддержал кандидатуру Харрис на пост президента

Сын известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр призвал демократов сплотиться вокруг вице-президента США Камалы Харрис после объявления президента Джо Байдена о выходе из президентской гонки.
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