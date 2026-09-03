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В Парке Победы Горно-Алтайска открыли бюсты Героев России

В Парке Победы Горно-Алтайска открыли бюсты Героев России

3 сентября на мемориальном комплексе "Парк Победы" в Горно-Алтайске открыли бюсты Героев России – Александра Кускова и Айдара Карабашева.

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