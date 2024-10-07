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Жительница Кузбасса оправдывала терроризм в Москве

Жительница Кузбасса оправдывала терроризм в Москве

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 7 октября сообщили, что жительница пгт Темиртау Таштагольского района обвиняется в совершении преступления по статье «Публичное оправдание терроризма».

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