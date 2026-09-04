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Неогранённые драгоценности: вещь недели: «не бриллиант»

Неогранённые драгоценности: вещь недели: «не бриллиант»

В рубрике «Вещь недели» Илья Склярский рассказывает, как лабораторные алмазы стали почти неотличимы от природных и почему теперь их стараются развести хотя бы на уровне названий.

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