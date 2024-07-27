Эксперт объяснил, как миграционные нововведения повлияют на иностранцев и их бизнес в РФ

Миграционные нововведения в России не окажут существенного влияния на иностранцев и их бизнес в РФ при соблюдении ими законодательства, в противном случае могут быть серьезные сложности, сказала Спутнику генеральный директор консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева .