Эксперт объяснил, как миграционные нововведения повлияют на иностранцев и их бизнес в РФ

Миграционные нововведения в России не окажут существенного влияния на иностранцев и их бизнес в РФ при соблюдении ими законодательства, в противном случае могут быть серьезные сложности, сказала Спутнику генеральный директор консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева .
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