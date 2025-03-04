В Котовске появится новый микрорайон с 16 улицами

В Котовске депутаты городского Совета утвердили названия 16 улиц в новом микрорайоне. Территория, предназначенная для индивидуального жилищного строительства, располагается к югу от индустриального парка.
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