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Новости Тамбова

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В Котовске появится новый микрорайон с 16 улицами

В Котовске появится новый микрорайон с 16 улицами

В Котовске депутаты городского Совета утвердили названия 16 улиц в новом микрорайоне. Территория, предназначенная для индивидуального жилищного строительства, располагается к югу от индустриального парка.

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