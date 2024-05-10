Экономическая ситуация Китая влияет на европейские филиалы компаний в этой стране

Согласно опросу, опубликованному в пятницу Европейской палатой торговли в Китае, европейские компании говорят о проблемах в бизнесе Только 30% респондентов заявили, что их прибыльность в Китае выше, чем в среднем по компании в целом, что является самым низким показателем за восемь лет.
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