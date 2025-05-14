Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самой дорогой вторичкой

Екатеринбург оказался в числе пяти российских городов с самой дорогой вторичной недвижимостью. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья за последний месяц выросла на 1,4% и достигла 125 тысяч рублей.
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