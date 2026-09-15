World Taekwondo сняла запрет на проведение турниров в России

Всемирная федерация тхэквондо сняла ограничения на турниры в России. МОК восстановил статус Олимпийского комитета России в июле, предоставив право международным федерациям самим решать вопрос о мероприятиях в РФ.
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