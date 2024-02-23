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Шойгу наградил участников СВО и заявил, что у армии впереди много работы

Шойгу наградил участников СВО и заявил, что у армии впереди много работы

Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции, и заявил, что у российской армии впереди еще много работы.

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