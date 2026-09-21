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The Secret Houthi-U.S. Deal That Could Push Saudi Arabia Back to Beijing

Back at the start of the U.S.’s ‘Operation Epic Fury’, OilPrice.com predicted three courses of action that Iran would take as it moved through the conflict escalation gears.

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