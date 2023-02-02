ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 февраля 2023 года

Энергия дня третьего февраля две тысячи двадцать третьего года. Код 798 = Благодарность Богу за всё, хорошее и плохое, по человеческим понятиям =Бороться со злом нельзя, можно только делать добрые поступки = В высоты смогут те подняться, кого Любовь способна поднимать =Величие Духа человека начинается с полного спокойствия и самообладания =Весь смысл Жизни - это слиться в Любви с теми, кто как и ты, идёт по Земле =Вечность! В этом понятии таится могучая сила баланса, гармонии Миров = Внешняя среда всегда соответствует тому, что находится у нас в голове = Время стоит выше общей Программы, потому что оно управляет Ею = Всегда выбирайте самый трудный Путь — на нём вы не встретите конкурентов = Вы всегда делаете верный выбор, исходя из своих знаний и умений на данный момент =Вы многомерны, но умом охватить эту многомерность вам не по силам =Вы можете летать на тех высотах, которые ранее казались недостижимыми = Главное, начинай свой день благословенной радостью жить ещё один день на Земле =Двойственность - вот истинный корень нашего страдания и всех наших бед= Делитесь личным солнцем в разы чаще, чем тем, что заглядывает к нам в окна =Дело каждого из нас - совершать изменения, которые мы хотим увидеть в Мире =Доля ваша жутка, но велика пучина счастья вашего при грядущей победе Духа =Духовные действия человека направлены на Единение с Богом в созданном Богом Мире= Единственный способ жить хорошо - сразу уходить оттуда, где плохо =Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты даёшь = Если хочешь перемену в будущем - стань этой переменой в настоящем = Жизнь — это не проблема - это тайна, которой следует жить и наслаждаться = Избавляйтесь от иллюзии разделённости, от иллюзии своей отдельности = Изменения не происходят сами по себе, их не нужно ждать - их нужно делать! = Именно образ даёт понимание конечного, идеального состояния вашей задумки = Каждое поколение считает себя умнее предыдущего и мудрее последующего = Когда внутри созреет тайны ключ, вам Учитель откроет Мир Зазеркалья =Красота не в ожиданиях, а в Бытии: только присутствие решает все вопросы = Кто ищет понимания, должен раскрыть своё сердце навстречу людям =Любовь – это всепоглощающее чувство и всепроникающая Энергия =Любой энергетический процесс подкреплён процессом физическим = Многим людям в Жизни не хватает самого главного - внутренней Духовной опоры = Многогранность и многоуровневость есть основной Канон Вечности =Могущество всей Вселенной проявляется в нашей доверчивой самоотдаче =Мудрый человек не советует, а высказывает собственное видение данного вопроса = Мы не наслаждаться здесь родились, а научиться как правильно жить! = Надо не страдать, а менять свою Жизнь, искать ошибки и их исправлять =Найди в себе самую простую доброту и взвали на свои плечи тяжесть ближнего = Начинать осознанное создание себя и своего нового опыта надо с обнуления =Наша ДНК, наши гены легко откликаются на речь: собственную и чужую =Не отказывайтесь от опыта, который может разрушить ваши убеждения =Не поддаваться обиде и не позволять никому «навешивать» на вас чувство вины =Не позволяйте кому-то, кто отказался от своей мечты, лишить Вас вашей =Нет ничего лучше, чем прожить Жизнь в стремлении стать совершеннее =Неустрашимых людей нет между теми, которым есть что терять = «Никто не спасёт нас, кроме нас самих; никто не сможет это, и никто не сделает» = Новые планы, новые перспективы уже возникают, но даже близко нет новой Любви =Нужно не видеть в других недоучек, а подобрать к каждой сущности ключик =Пламя Вознесения - главный ключ, открывающий двери бессмертия Души =Планета Земля обладает “разумом”, связанным с остальными “живыми” планетами = Планета Земля особо опекаема, особо охраняема Галактическим Содружеством = По мере развития, тайны одного Мира исчезают, а другого – появляются =Правило воздушного шара: выбрасывать всё лишнее, чтобы набрать высоту =Религии подобны светлячкам: для того, чтобы светить, им нужна темнота = Решение о прекращении на планете Земля эксперимента с дуальностью =Сама Жизнь скажет о Вознесении твоего сознания, её не надо спрашивать о сроках =Самое главное в этом Мире - это не изменять самому себе и быть самим собой = Самый лучший способ не разочаровываться - ничего ни от кого не ждать =Сила, которая может дать нам и счастье, и защиту - внутри нас.