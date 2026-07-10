«Самая красивая девочка» выросла. Теперь она вышла замуж и пытается покончить со статусом секс-символа. Как поменялась ее жизнь?

Ей было всего пять лет, когда весь мир решил, что она самая красивая девочка на планете. Француженка Тилан Блондо получила этот титул раньше, чем научилась читать, и с тех пор живет с ярлыком, к которому никогда не стремилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии