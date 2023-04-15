Военное обозрение

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Российские специалисты разработали систему РЭБ для борьбы со спутниками

Российские специалисты разработали систему РЭБ для борьбы со спутниками

Сегодня в России отмечается День специалиста радиоэлектронной борьбы. И как раз к празднику появилась информация о том, что российские специалисты разработали систему РЭБ для борьбы со спутниками противника.

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