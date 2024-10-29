Завтра в омском транспорте могут не работать NFC-таблички для оплаты проезда со скидкой. На стороне платежной системы НСПК будут проводиться плановые работы.
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Завтра в омском транспорте могут не работать NFC-таблички для оплаты проезда со скидкой. На стороне платежной системы НСПК будут проводиться плановые работы.