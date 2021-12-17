Олег Макаренко

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Шоколадная держава Россия, рекорд нетопливного экспорта и рост продаж лапши

Шоколадная держава Россия, рекорд нетопливного экспорта и рост продаж лапши

1. Под постами о достижениях современной России по сравнению с Россией 1990-х и СССР постоянно появляются комментарии в духе «нашли с чем сравнивать! а вот сделайте-ка нам так, чтобы Россия была как Швейцария – тогда-то нам будет чем гордиться!».

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