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Минобороны России: Русский танк обратил в бегство колонну техники ВСУ

Минобороны России: Русский танк обратил в бегство колонну техники ВСУ

Экипаж русского танка открыл огонь по колонне украинской техники и заставил противника бежать.Экипаж танка ВС России группировки “Восток” застал врасплох наступающую колонну ВСУ на Южнодонецком направлений зоны СВО, открыв огонь по противнику.

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