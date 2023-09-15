Минобороны России: Русский танк обратил в бегство колонну техники ВСУ

Экипаж русского танка открыл огонь по колонне украинской техники и заставил противника бежать.Экипаж танка ВС России группировки “Восток” застал врасплох наступающую колонну ВСУ на Южнодонецком направлений зоны СВО, открыв огонь по противнику.
Экипаж русского танка открыл огонь по колонне украинской техники и заставил противника бежать.Экипаж танка ВС России группировки “Восток” застал врасплох наступающую колонну ВСУ на Южнодонецком направлений зоны СВО, открыв огонь по противнику.
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