Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Нэшвилл»

«Миннесота» одержала третью победу в последних четырех встречах. У Капризова два очка. В Сент-Поле (штат Миннесота, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз».
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