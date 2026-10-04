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Царьград

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Иммунитет под вопросом: в России фиксируют циркуляцию новых штаммов гриппа

Иммунитет под вопросом: в России фиксируют циркуляцию новых штаммов гриппа

Обновленный состав вакцин — что важно знать о текущем эпидсезоне.В текущем эпидемиологическом сезоне в России наблюдается распространение новых вариантов вируса гриппа, с которыми иммунная система жителей России еще не сталкивалась.

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