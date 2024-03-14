У небратьев возникла срочная и весьма серьёзная проблема. Кто-то на самом высшем уровне сливает планы киевского режима.
Срочная проблема небратьев. Все планы сдали, Зе в панике
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Есть те люди в руководстве террористического режима Зе которые понимают. что воевать с Россией нет смысла и провальная затея. А настрой населения по отказу от Русской православной церкви и принуждения его к переходу в сатанинскую украинскую приведет к внутренним протестам населения. То что военные могут пойти сами на Киев и разобраться со своей властью будет только возрастать и не за горами то время когда население само начнет освобождать свои города. Так что чем быстрее будет продвижение ВЧ России, тем быстрее сметут эту власть...
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