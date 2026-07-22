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Контрафронт

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Венесуэла: По состоянию на 21 июля по меньшей мере 5 346 человек погибли и 16 740 получили ранения...

Венесуэла: По состоянию на 21 июля по меньшей мере 5 346 человек погибли и 16 740 получили ранения после последовательных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших 24 июня недалеко от Монтальбана, Карабобо.

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