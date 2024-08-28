Телеведущая Анна Кастерова поделилась редкими кадрами с сыном от Малкина

Российская телеведущая Анна Кастерова показала повзрослевшего сына от хоккеиста Евгения Малкина. Звезда позировала с восьмилетним Никитой в Каппадокии, наблюдая за воздушными шарами, и поделилась кадрами в личном блоге.
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