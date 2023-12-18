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Вице-спикер Кузнецова: Украина создала систему вербовки детей в преступных целях

Вице-спикер Кузнецова: Украина создала систему вербовки детей в преступных целях

Украинская сторона создала систему вербовки детей в преступных целях. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал Zvezdanews, выступила заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Анна Кузнецова.

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