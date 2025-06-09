🌡⛅🌦⛈Прогноз погоды 9️⃣ 🧳🌸🌸🍓 Днем в отдельных районах небольшие🌦 дожди, ⛈грозы. Ночью без существенных осадков.
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🌡⛅🌦⛈Прогноз погоды 9️⃣ 🧳🌸🌸🍓 Днем в отдельных районах небольшие🌦 дожди, ⛈грозы. Ночью без существенных осадков.