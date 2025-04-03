В Приморском крае полицейские задержали подозреваемых в краже сейфа с 4 млн рублей

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение индивидуального предпринимателя о краже металлического сейфа, в котором находились денежные средства (свыше 4 миллионов рублей).
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