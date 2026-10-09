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Спорт Уик-Энд

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Футбол «Зенита» выглядит довольно предсказуемым, но не хватает нестандартных решений, которые ставили бы соперника в тупик - Ташуев

Футбол «Зенита» выглядит довольно предсказуемым, но не хватает нестандартных решений, которые ставили бы соперника в тупик - Ташуев

«Шесть матчей подряд «Краснодар» не терял очков - это заслуга тренерского штаба: они сумели добиться максимума при ограниченных ресурсах, - считает известный российский тренер Сергей Ташуев.

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