Имена актеров «Летучего корабля» вырезали из титров после критики СВО

Актеры Данила Козловский и Ксения Раппопорт были убраны из титров мультфильма «Летучий корабль». По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», Козловский играл роли Бабок-ежек, а Раппопорт исполнила роль цыганки-гадалки, за которой по завершении монтажа прибегли к компьютерной графике, чтобы скрыть ее лицо маской.
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