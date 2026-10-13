Поселок едва не сгорел от лесного пожара в Хабаровском крае

В Хабаровском крае лесной пожар едва не уничтожил поселок. На борьбу со стихией бросили все силы. На помощь сотрудникам МЧС, авиалесоохраны и добровольной пожарной дружины прислали вертолет Ми-8.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Лерчек плакала от...
- ЛЛ Лерчек простили н...
- ЛЛ «В тяжелом состоя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым