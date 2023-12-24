День памяти святителя Спиридона Тримифунтского 25 декабря: традиции и приметы праздника Clickio25 декабря православная церковь отмечает день памяти святого Спиридона Тримифунтского, широко уважаемого в христианстве как чудотворца.
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