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День памяти святителя Спиридона Тримифунтского 25 декабря: традиции и приметы праздника

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского 25 декабря: традиции и приметы праздника

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского 25 декабря: традиции и приметы праздника Clickio25 декабря православная церковь отмечает день памяти святого Спиридона Тримифунтского, широко уважаемого в христианстве как чудотворца.

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