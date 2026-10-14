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"Уже второй раз": Зеленский признал, что Вашингтон оставил Украину без разведки и связи

"Уже второй раз": Зеленский признал, что Вашингтон оставил Украину без разведки и связи

Американская сторона уже во второй раз не предупредила Украину об ударе баллистическими ракетами по Киеву.

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