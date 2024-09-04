Из Украины бегут как могут

Тренер и игрок сборной Украины по баскетболу сбежали в первый день заграничных сборов. Игрока молодёжной сборной Артёма Покоенко и его наставника Артёма Слипенчука пожизненно отстранили от профессионального баскетбола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии