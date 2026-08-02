Почему именно эта зима будет жуткой для Украины и может стать последней для Зеленского — Бавырин

Политтехнолог Дмитрий Бавырин в студии Украина.ру объяснил, почему Запад выдаёт террор киевского режима за перелом в войне, а также рассказал, когда ждать краха Украины:00:30 – Запад сменил тактику: ставки выросли;05:00 – Зимний коллапс Украины: что будет в городах?08:45 – Почему Трамп тормозит, а угроза отсрочена?15:50 – Как Киев толкает мир к Третьей мировой;20:40 – О вероятности перехода нынешней войны в вечное противостояние.