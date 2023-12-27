American Cruise Lines to add five riverboats to fleet

American Cruise Lines, which operates the largest small ship and river cruise boats in the United States, announced Wednesday it has five more new ships under construction, all scheduled for delivery by 2025.
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