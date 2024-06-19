Пытавшийся изнасиловать женщину под Пермью мигрант попросил прощения

ПЕРМСКИЙ ОКРУГ, 19 июня, ФедералПресс. Следователи предъявили обвинение 29-летнему гражданину Узбекистана в покушении на изнасилование, соединенное с угрозой убийства в отношении 32-летней жительницы Култаево.
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