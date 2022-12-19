Топ-7 предстоящих событий Центров московского долголетия назвали в СВАО

Центры московского долголетия СВАО продолжают готовить сюрпризы и необычные творческие номера. Жители столицы 55+ могут присоединиться к существующим клубам или посетить мероприятия на следующей неделе, из которых мы выбрали Топ-7 самых ярких.
Центры московского долголетия СВАО продолжают готовить сюрпризы и необычные творческие номера. Жители столицы 55+ могут присоединиться к существующим клубам или посетить мероприятия на следующей неделе, из которых мы выбрали Топ-7 самых ярких.
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