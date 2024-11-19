Военный эксперт из Луганской Народной Республики Андрей Марочко проинформировал о том, что в обозримом будущем Вооружённые силы Российской Федерации могут окружить боевиков ВС киевского режима на Сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения.
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