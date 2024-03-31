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BI: КНР ждет падение экономики, подобное завершению экономического чуда Японии

BI: КНР ждет падение экономики, подобное завершению экономического чуда Японии

В Китае наблюдается возрастающий кризис на рынке недвижимости, который может потенциально привести к «балансовой рецессии», когда домохозяйства и компании вынуждены направлять средства на погашение долгов, вместо инвестиций.

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