Наивно говорить о скором освобождении Одессы и Николаева – военкор. Пока рано говорить об освобождении Николаева или Одессы, потому что для таких операций нужны намного большие ресурсы, чем задействованы сейчас в СВО.
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