Победа Царукяна над Оливейрой, нокаут Перейры и избиение Гэтжи: чем запомнился UFC 300

В Лас-Вегасе завершился юбилейный турнир UFC 300. Алекс Перейра нокаутировал Джамала Хилла в главном поединке вечера и провёл первую защиту титула в полутяжёлом весе, а Арман Царукян раздельным решением судей взял верх над Чарльзом Оливейрой, сделав заявку на реванш с Исламом Махачевым.
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