Лучшие рок-биографии в сериалах и кино

Мы терпеть не можем противное слово «байопик», но речь действительно именно о них. «Лето», фото: кадр из кинофильма«Лето» (2018)Виктору Цою, так же как Владимиру Высоцкому и Горшку в какой-то степени печально повезло — они успешно умерли до того, как времена и люди в России поменялись, и не надо делать выбор — оставаться маргиналами-бунтарями или полностью вписаться в новую политическую систему.