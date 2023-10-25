В Нижегородской области стали известны победители конкурсного отбора на создание модельных библиотек в 2024 году

В Нижегородской области стали известны победители конкурса на предоставление в 2024 году федеральных средств на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентам России Владимиром Путиным.
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