Специалисты МИСИС нашли способ удешевить легированную сталь

Специалисты университета МИСИС создали технологию, с помощью которой можно решить проблему в производстве высококачественной легированной стали - нехватку марганца и ферросплавов с его участием, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу НИТУ МИСИС.
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