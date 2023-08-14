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Зависимость от каплей в нос: эксперт рассказала, почему формируется привыкание

Зависимость от каплей в нос: эксперт рассказала, почему формируется привыкание

Зависимость от каплей в нос: эксперт рассказала, почему формируется привыкание Владислав ВислНа первый взгляд, насморк — это не опасное, но не слишком приятное заболевание, которое можно легко лечить самостоятельно, используя назальные капли.

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