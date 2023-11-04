Дальше будешь: знаки зодиака, которым медлительность только помогает

Дальше будешь: знаки зодиака, которым медлительность только помогаетЧерепахаЭти ребята отлично умеют договариваться со временем (а, может быть, просто хранят в тайном месте маленький маховик времени) и потому никогда никуда не торопятся – и при этом всегда и везде успевают.
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