Дальше будешь: знаки зодиака, которым медлительность только помогает

Дальше будешь: знаки зодиака, которым медлительность только помогаетЧерепахаЭти ребята отлично умеют договариваться со временем (а, может быть, просто хранят в тайном месте маленький маховик времени) и потому никогда никуда не торопятся – и при этом всегда и везде успевают.