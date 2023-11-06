Тюнеры превратили дизельный Ford F-250 с 6,7-литровым мотором в суперпикап

Ателье Shelby American в год векового юбилея своего основателя — в 2023 году легендарному Кэрроллу Шелби исполнилось бы 100 лет — представило несколько проектов, самым свежим из которых стал мощный дизельный пикап Ford.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии